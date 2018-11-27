Сказано – сделано: по инициативе ПСРМ зарплаты учителей и работников детсадов Кишинева вырастут на 20%

Хорошая новость для кишиневских учителей и работников детских садов, в том числе тех, кто работает в пригородах. Сегодня, 27 ноября, Муниципальный совет Кишинева поддержал проект фракции ПСРМ в МСК по увеличению зарплат на 20% учителям в школах и дидактическим кадрам в детских садах, начиная с 1 сентября 2018 года.

Таким образом, 20%-ную надбавку к зарплате получат 6620 учителей, в том числе 893 учителя в пригородах Кишинева, а также 2795 дидактических кадров в детских садах.

Примечательно, что принятый проект предусматривает, что это же увеличение будет внесено и в бюджет муниципия на будущий, 2019 год.