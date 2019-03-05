Сказано – сделано: первые два”КАМАЗа” переданы столичному предприятию “Exdrupo” (ВИДЕО)

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Как и было обещано ранее, на этой неделе начался процесс распределения первой партии российских “КАМАЗов” по населенным пунктам нашей страны. Первые две многофункциональные машины были вручены сегодня столичному предприятию “Exdrupo”. В церемонии их передачи принял участие лично глава государства.

Игорь Додон, в частности, напомнил, что получение Молдовой безвозмездной техники от России стало возможным в результате его договоренности с Владимиром Путиным. В первую партию вошли 12 “КАМАЗов”. 2 машины останутся в Кишиневе, остальные будут распределены по районам страны.

– Завтра я еду на север, где в районных центрах будут вручены еще 6 “КАМАЗов”, а послезавтра – на юг, куда будут переданы еще 4 машины. Я хочу поблагодарить руководство Российской Федерации и лично Владимира Владимировича Путина за то, что он откликнулся на эту просьбу. Это безвозмездная помощь в знак дружбы со стороны РФ, – сказал он, пожелав хороших условий труда сотрудникам предприятия и поблагодарив их за труд.

В то же время принявший участие в церемонии вручения машин посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов отметил, что “сегодня мы стали свидетелями тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами РФ и РМ”.

– Эти машины хорошо себя зарекомендовали во многих странах. Это очень надежный автомобиль. Хотелось бы верить, что он будет достойно воспринят кишиневцами и соответствующими службами, – сказал он.

От имени муниципалитета за переданные машины Президента РМ и руководство РФ поблагодарил вице-примар Кишинева Нистор Грозаву. Он признал, что это первая техника, которую данное предприятие получило с 2013 года. После этого ключи от машин были переданы непосредственно в руки работников предприятия.