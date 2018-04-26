Сказано – сделано: первые 11 примэрий получили по инициативе президента историческое знамя Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

Акция приурочена к отмечаемому 27 апреля Дню государственного флага и герба Республики Молдова и проводится в рамках отмечаемого в стране Года Святого Штефана Великого.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент. Он отметил, что выполнил данное на прошлой неделе обещание, и сегодня первые 11 примэрий из 6 районов страны получили в дар государственный флаг и историческое знамя Штефана Великого.

– Первые коммуны, получившие знамёна, входят в число 300 населенных пунктов, которые подписали декларации о сохранении государственности и независимости Республики Молдова. Это коммуна Хыржаука и село Вэрзэрешть Ной (Каларашский район); коммуна Окюл Рош (Новоаненский район), коммуна Онешть (Хынчештский район), село Григорьевка и коммуна Первомайск (Каушанский район), село Троицкое (Чимишлийский район), коммуна Препелица и Биличений Ной (Сынджерейский район), коммуна Вадул-Рашков и село Кипешка (Шолданештский район). В дальнейшем флаги будут переданы и в другие населенные пункты страны, – подчеркнул Игорь Додон.

Напомним, что на днях Национальная комиссия по геральдике при Президенте Республики Молдова одобрила предоставление законного статуса национального исторического флага Республики Молдова знамени, которое нес Штефан Великий 12 сентября 1485 года. В то же время глава государства внес законодательную инициативу о внесении дополнений в Закон № 217/2010 «О Государственном флаге Республики Молдова» (Историческое знамя).

– Снова подчеркиваю, что эта инициатива не направлена на замену Государственного флага Республики Молдова, а лишь направлена на признание нашего исторического знамени, которое является частью истории Молдовы, – добавил президент.