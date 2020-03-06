Сказано – сделано! Парламент поддержал инициативу президента о снижении долгового бремени на граждан в результате “кражи века”

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Хорошая новость для жителей страны! Парламент принял сегодня инициативу Игоря Додона о снижении долгового бремени на граждан, образовавшегося в результате “кражи века”.

Добиться этого населению обещали и президент, и социалисты.

– Мы обещали, и мы сделали! Это только первый шаг на пути к полному снятию этого долга с плеч граждан. Этот долг взвалили на население те, кто сегодня выступает против снижения бремени, – отметил на своей странице в соцсети председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Он напомнил, что в 2014-2016 годах именно социалисты протестовали на улицах против кражи миллиарда. Они же категорически противились тому, чтобы это бремя было возложено на плечи граждан.

– Тогда Шор, под покровительством прежних властей, крал, а Санду в 2015 году подняла руку в правительстве за то, чтобы обязать граждан платить за украденный миллиард. Так же поступил и Канду, сделав всех граждан страны должниками более чем 20 миллиардов леев. А Алайба писал в 2014-м, что “всё будет хорошо”. Как “хорошо” в итоге вышло, мы все увидели, потому что мы, все жители Молдовы, платим огромный долг вследствие этой кражи. А теперь те, кто украли миллиард и “выписали счет” всем гражданам, воспротивились снижению этого долга. Именно группировки Канду – Санду – Шора не поддержали президентскую инициативу. Но люди прекрасно видят ответственных политиков, заботящихся о народе, и безответственных, которых волнует только собственный карман, и ничего больше, – добавил социалист.