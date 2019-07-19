Сказано – сделано! Начался ремонт памятника освободителям Кишинева (ФОТО)

Сказано – сделано! Начался ремонт памятника освободителям Кишинева (ФОТО)

Президент сдержал обещание! В Кишиневе начался ремонт памятника освободителям столицы.

Фото, на которых видно, что работы стартовали, на своей странице в соцсети опубликовал председатель комитета “Победа” Алексей Петрович.

Стоит напомнить, что ранее глава государства выступил за проведение в этом году, когда отмечается 75 лет освобождения Молдовы от фашизма, капитального ремонта Мемориала воинской славы “Вечность” и памятника освободителям Кишинева, установленного напротив Академии наук.

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