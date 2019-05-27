Сказано – сделано! На следующей неделе будет объявлен тендер на внедрение электронных билетов в столичном транспорте

Сказано – сделано! На следующей неделе будет объявлен тендер на внедрение электронных билетов в столичном транспорте

Сегодня, 27 мая, в Кишинёве состоялось заседание рабочей группы по внедрению электронных билетов в общественном транспорте муниципия. На заседании присутствовал вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов.

На своей странице в соцсети он напомнил, что именно фракция Партии социалистов инициировала внедрение единой электронной системы оплаты в муниципальном транспорте.

Внедрение системы долго тормозилось исполнительной властью из-за нежелания терять потоки наличных денег. Советники-социалисты не раз требовали ускорить внедрение системы. Итог: на следующей неделе будет объявлено о проведении тендера! – отметил он.

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