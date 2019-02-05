Сказано – сделано! Мунсовет по инициативе ПСРМ внес поправки в Регламент об уличной торговле, затрагивающие продавцов прессы и цветов

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Просьбы продавцов прессы и цветов были услышаны. По инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева в Регламент об уличной торговле были внесены поправки.

Они касаются деятельности киосков по продаже газет и цветов. Проект представил мунсоветник ПСРМ Александр Одинцов.

– Люди, которые выращивают цветы, должны иметь право продавать свой товар. Они продают не импортированные цветы, а собственного производства. Также, если мы запретим киоски с прессой, у людей не будет возможности приобрести печатные издания, а подписаться на те или иные издания не каждый может. Киоски с такой деятельностью нужны. Тем более, предлагаем разработать единую концепцию и вид для киосков. Не будет как раньше, что все киоски разные, – сказал он. Инициатива была поддержана всеми советниками присутствующими в зале.

Напомним, социалисты выступили с поправками в действующее законодательство после многочисленных обращений продавцов прессы и цветов, а также проведенных ими акций протеста. Последние просили не лишать их рабочих мест и позволить осуществлять свою деятельность, как ранее.