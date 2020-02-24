Сказано – сделано! Министр юстиции потребовал от уполномоченных структур проверить судей и прокуроров, занимающихся делом Шора

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Как и было обещано ранее, сегодня министр юстиции Фадей Нагачевский подписал обращения к ВСМ, ВСП, ответственным за дисциплину органам, а также к Национальному агентству по неподкупности с требованием проверить судей и прокурора, представляющего государственное обвинение, занимающихся делом Илана Шора. Об этом Нагачевский написал на своей странице в соцсети.

Он также отметил, что до конца недели с реакцией по этому поводу, согласно закону, должен выступить Национальный центр юридических экспертиз.

– Посмотрим, что еще придумают для дальнейшего переноса рассмотрения дела в апелляционной инстанции, – добавил он.