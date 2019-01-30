Сказано – сделано! Додон решил проблему транзита молдавских товаров через Украину на встрече с Путиным (ВИДЕО)

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Глава государства сдержал свое слово, данное всем производителям страны! Начиная с сегодняшнего дня, по просьбе президента Молдовы, все молдавские товары могут быть экспортированы на российский рынок транзитом через Украину. Соответствующая договоренность была достигнута Игорем Додоном в ходе сегодняшней встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

– Наравне со снятием со стороны Российской Федерации таможенных пошлин на молдавские товары, эти решения позволят в короткие сроки существенно нарастить торговый оборот между нашими странами, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В ходе состоявшейся сегодня встречи стороны также обменялись мнениями по всем вопросам молдо-российского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сфере. Подводя итоги двух лет сотрудничества на уровне глав государств, Игорь Додон и Владимир Путин отметили, что на сегодняшний день созданы все предпосылки для того, чтобы в текущем году вывести молдо-российские отношения на качественно новый уровень.

Мигранты

В ходе беседы Игорь Додон проинформировал президента России о предпринятых усилиях по реализации амнистии в отношении граждан Молдовы по 26 и 27 статье миграционного законодательства России. Уже тысячи граждан Молдовы, и их количество растёт каждый день, воспользовались решением профильных структур Российской Федерации, подчеркнул Додон.

Техническая помощь и сотрудничество

В рамках беседы Игорь Додон отдельно поблагодарил Владимира Путина за оказанную техническую помощь в виде спецтранспорта марки «КАМАЗ», который в ближайшие дни прибудет в Молдову. Стороны также подтвердили готовность приложить совместные усилия для реализации той амбициозной Программы торгово-экономического и инвестиционного развития, которая была принята в рамках прошедшего в сентябре 2018 года Молдо-российского экономического форума. А в рамках гуманитарного сотрудничества Игорь Додон и Владимир Путин обсудили ряд мероприятий, которые пройдут на территории Молдовы и России в рамках объявленного 2019 года – Годом Молдовы в России.

Приднестровье

Детально Игорь Додон и Владимир Путин коснулись обсуждения ситуации в Приднестровье. Стороны подтвердили твердую позицию, что окончательное урегулирование приднестровской проблемы может быть достигнуто только при сохранении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в её международно признанных границах.

– Рассказал, что в рамках диалога с руководством Приднестровья пришли к договорённости о том, что будет предоставлена возможность гражданам Молдовы, проживающим в регионе, свободно принять участие в выборах депутатов парламента Молдовы без каких-либо ограничений и преград, – пояснил президент по итогам проведенной встречи.

Выборы в Молдове

Отдельной темой беседы стали предстоящие в Молдове парламентские выборы. Игорь Додон подчеркнул, что его неучастие в предвыборной гонке в Молдове обусловлено желанием сохранить функциональность государственных институтов в стране во время и после проведения выборов и оказать содействие электоральным конкурентам для того, чтобы парламентские выборы были проведены корректно и демократично. В этом контексте глава государства обратился к ведущим международным организациям, в том числе к ОБСЕ, Совету Европы и СНГ, чтобы они увеличили количество своих наблюдателей, что будет способствовать проведению свободных и справедливых парламентских выборов в Молдове, в соответствии с международными стандартами. Президент выразил уверенность, что по итогам выборов будет создано правительство, одной из приоритетных задач которого станет возвращение отношений с Российской Федерацией в русло взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнёрства.

Внешняя политика

Игорь Додон и Владимир Путин также обменялись мнениями по широкому спектру международных отношений, в том числе по ситуации в Юго-Восточной части Европы. Президент Республики Молдова в очередной раз подчеркнул, что наилучшей перспективой для Молдовы является проведение сбалансированной внешней политики. В этом контексте главы государств договорились продолжить сотрудничество в рамках СНГ и ЕАЭС. В рамках международного сотрудничества они обсудили ряд шагов, которые бы способствовали реализации идеи «Большого пакета» в отношении Молдовы.

В заключение Игорь Додон ещё раз поблагодарил Президента России и российский народ за ту поддержку, которую они оказывают Республике Молдова и молдавскому народу.