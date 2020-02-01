Сказано – сделано: для жителей домов на Малой Малине очистили лестницу (ФОТО)

Сказано – сделано: для жителей домов на Малой Малине очистили лестницу (ФОТО)

Группа жителей микрорайона Малая Малина обратилась к примару муниципия Иону Чебану с просьбой посодействовать в уборке лестницы. Пеший проход, соединяющий улицы Георге Кашу и Ион Нистор, не расчищали годами.

Столичный градоначальник распорядился удовлетворить просьбу жителей микрорайона и провести в данной зоне уборку, чтобы обеспечить условия для безопасного спуска и подъёма по лестнице. Об этом Ион Чебан сообщил на своей странице в соцсети.

Чебан также призвал жителей города бережно относиться к создаваемым условиям и активно включаться в работы по благоустройству своих микрорайонов.

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