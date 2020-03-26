Сказано – сделано! Депутаты ПСРМ перечислили более полумиллиона леев больницам, где лечат пациентов с коронавирусом

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Депутаты и сотрудники парламента пожертвовали финансовые средства для поддержки врачей, борющихся с коронавирусом. Собранные деньги поступят на открытый Министерством финансов счет, а бенефициарами станут больница имени Тома Чорбэ и детская инфекционная больница, где на данный момент находится наибольшее количество пациентов с этим диагнозом.

Собранная сумма составила 684,294 тысячи леев. Более полумиллиона леев, 528,973 тысяч, пожертвовала фракция ПСРМ. Каждый депутат-социалист, как и было обещано ранее, отдал свою месячную зарплату.

Также пожертвовали:

секретариат парламента – 106,864 тысяч леев;

фракция ДПМ – 15,360 тысяч леев;

фракция ПДС – 8,179 тысяч леев;

фракция ППДП – 6,298 тысяч леев;

фракция партии “Шор” – 4,101 тысячи леев;

независимый депутат Александр Олейник – 14,519 тысяч леев.

Помимо финансового вклада секретариат парламента предоставил несколько автомобилей, находящихся на балансе законодательного органа, для транспортировки медицинских работников из пригородов в столицу, и взял на себя обеспечение некоторых медицинских учреждений дополнительной питьевой водой.

– Мы понимаем, как важно, чтобы для медицинских работников были созданы соответствующие условия труда и защиты, и чтобы у пациентов было должное лечение. Благодарю коллег депутатов и сотрудников секретариата парламента за то, что они решили внести свой вклад, проявив сострадание и единство. Призываю всех оставаться ответственными за собственное здоровье и за здоровье тех, кто нас окружает, соблюдать рекомендации врачей и меры, принятые властями в этой сложной ситуации, – отметила в данной связи председатель парламента Зинаида Гречаный.

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