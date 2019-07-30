Сказано – сделано! Действие предпринимательского патента продлено до конца 2022 года

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Предпринимательская деятельность на основании патента продлена до 31 декабря 2022 года. Соответствующее решение было принято во втором чтении на сегодняшнем заседании законодательного органа страны.

Согласно принятым поправкам, деятельность на основании патента будет разрешена в рамках коммерческих рынков, а также в авторизованных местной публичной администрацией местах. В то же время работать по патентам до конца 2022 года смогут только те, кто будут обладать патентами по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Стоит отметить, что цели решения – обеспечение продолжения деятельности обладателей патентов и поддержка малого предпринимательства. Ранее законодательство предполагало, что предпринимательскую деятельность на основании патента можно будет осуществлять до 31 декабря 2019 года.

Продлить действие патентов ранее гражданам обещали социалисты.