Сказано – сделано! Действие предпринимательского патента продлено до конца 2022 года

Сказано – сделано! Действие предпринимательского патента продлено до конца 2022 года

Предпринимательская деятельность на основании патента продлена до 31 декабря 2022 года. Соответствующее решение было принято во втором чтении на сегодняшнем заседании законодательного органа страны. 

Согласно принятым поправкам, деятельность на основании патента будет разрешена в рамках коммерческих рынков, а также в авторизованных местной публичной администрацией местах. В то же время работать по патентам до конца 2022 года смогут только те, кто будут обладать патентами по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Стоит отметить, что цели решения – обеспечение продолжения деятельности обладателей патентов и поддержка малого предпринимательства. Ранее законодательство предполагало, что предпринимательскую деятельность на основании патента можно будет осуществлять до 31 декабря 2019 года.

Продлить действие патентов ранее гражданам обещали социалисты.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md