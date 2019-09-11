Сказано – сделано! Чебан рассказал о выполненных обязательствах ПСРМ на благо Кишинева и его жителей (ВИДЕО)

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“Мы любим Кишинев и хотим видеть его настоящей европейской столицей. Но любое изменение начинается с конкретных дел”, – с таким посланием сегодня в рамках пресс-конференции выступил кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Ион Чебан Он подчеркнул, что, несмотря на то, что социалисты находились в оппозиции, им удалось убедить советников из других фракций поддержать большую часть предложенных ПСРМ проектов и программ.

– Будучи мунсоветником, я установил приоритеты для вложения финансовых средств в необходимые кишиневцам программы и в соответствии с взятыми на себя обязательствами. В результате нам удалось реализовать множество проектов для Кишинева: начиная с обновления инфраструктуры во дворах жилых домов, в парках, в скверах, и заканчивая ремонтом жилого фонда, впервые за долгие годы. Внедрение большинства проектов продолжается и сегодня. Были обустроены сотни новых детских и спортивных площадок, а также 10 многофункциональных стадионов, – подчеркнул Ион Чебан.

Социалист также отметил, что он обещал запуск и продвигал десятки социальных проектов, связанных с оказанием материальной помощи нуждающимся и многодетным семьям, повышением заработной платы для дидактических кадров и молодых специалистов, поддержкой детей, оказавшихся в сложной ситуации, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. В настоящее время внедряются десятки проектов. В общей сложности ПСРМ удалось увеличить объем социальной помощи на 10%.

– В качестве мунсоветника я сделал всё возможное, чтобы выполнить свои обязательства перед кишиневцами. Я благодарю жителей города за оказанное доверие, благодарю мою команду, ежедневно работавшую со мной, коллег из других фракций, а также тех сотрудников примэрии, которые самоотверженно помогали. Мы были, находимся и останемся рядом с людьми, будем участвовать в решении проблем города и его жителей. Уверен, что у нас все получится! – добавил он.

Ознакомиться с полным отчетом о деятельности ПСРМ на благо Кишинева можно здесь. А здесь представлены списки детских площадок, спортивных площадок и стадионов, установленных благодаря социалистам.