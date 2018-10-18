Скандальный проект демократов о внесении евроинтеграции в Конституцию был принят в первом чтении

Законопроект был поставлен на голосование председателем парламента в самом начале заседания и был поддержан большинством голосов присутствующих.

Однако этого Канду оказалось мало, и, ссылаясь на регламент парламента и то, что никто из депутатов не попросил вернуть проект на пересмотр комиссии, спикер решил поставить вопрос на голосование и во втором чтении. Это возмутило лидера либералов Михая Гимпу, который заявил, что это некрасиво и попросил объявить получасовую паузу в заседании.

Депутаты вернутся на заседание в 10.40.