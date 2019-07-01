Скандальный договор с Frontera Resources International был приостановлен

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Американская компания “Frontera Resources International LLC”, получившая эксклюзивное право на разведку месторождений нефти и газа в Молдове, больше не продолжает деятельность в нашей стране. Договор о концессии, который был подписан в январе 2017 года, был приостановлен.

Как пишет tv8.md, до сих пор компания не инвестировала ни единого лея в Молдову и не начала объявленную деятельность.

Напомним, что договор о концессии подписало экс-правительство Павла Филипа. Бывший премьер хвалил этот контракт и гордился им, отмечая, что это свидетельствует о росте интереса иностранных инвесторов к Молдове.

Соглашение предполагало, что концессионер получает эксклюзивное право на геологическое исследование углеводородов в Молдове с последующей эксплуатацией месторождений. Согласно подписанному договору, срок концессии составлял 50 лет, из которых пять лет компания могла заниматься разведкой месторождений, а затем 45 лет – их разработкой.

Документ был раскритикован президентом страны Игорем Додоном и Партией социалистов.