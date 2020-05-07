Скандальное заявление судьи КС: Не умерли после кражи миллиарда, не умрем и без российского кредита

Скандальное заявление судьи КС: Не умерли после кражи миллиарда, не умрем и без российского кредита

Судья Конституционного суда Молдовы Николае Рошка отличился на сегодняшнем заседании скандальным заявлением. 

В частности, во время представления министром юстиции аргументов в пользу российского кредита, Рошка бросил следующую реплику:

– Мы не умерли после того, как из госбюджета пропал миллиард, не умрем и без этих 200 миллионов, – сказал он, пишет unimedia.info. 

Стоит отметить, что депутат ПСРМ Василий Боля потребовал в начале заседание отвода этого судьи, так как он являлся кандидатом ПДС на парламентских выборах и был адвокатом Майи Санду. Требование было отклонено.

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Комментарии (1)

  1. Сообщите в каких странах особенно нищих есть еще Конституционный суд ,который содержится на деньги налогоплательщиков?Что обыкновенного суда мало?Что за идиотизм в нищей стране?

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