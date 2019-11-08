Скандал в столичном магазине: недовольный клиент угрожал продавцу и посетителям пистолетом

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Неприятный инцидент произошёл в среду, 6 ноября, в филиале сети магазинов косметики и бытовой химии, расположенном в секторе Центр. Мужчина вытащил пистолет и стал угрожать продавцу и покупателям за то, что его заподозрили в краже товаров.

С агрессором удалось справиться клиентам магазина, пишет echipa.md. Впоследствии мужчина был задержан правоохранительными органами. Как рассказала пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати, 32-летний нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него был при себе пневматический пистолет, однако разрешения на владение оружием не было.

Мужчину доставили в наркологический диспансер. На его имя было возбуждено уголовное дело за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.