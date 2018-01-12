Скандал в столичном детсаду: малышам под корень и до крови обрезали ногти (ВИДЕО)

Речь об учреждении №210.

Женщина, чья дочь посещает этот детсад, заметила ужасающее состояние ногтей ребенка во время ужина. Девочка не смогла начать трапезу, так как у нее сильно болели руки. По словам женщины, на пальцах ребенка была кровь. Такие же “под корень”, до крови обрезанные ногти обнаружились и на руках многих других детей, пишет tv8.md.

Шокированные родители подняли скандал, в детсаду инициировали внутреннее расследование. Сама воспитательница с журналистами разговаривать не пожелала.

По словам родителей, в данном учреждении есть и другие проблемы. Так, детей нередко оставляют одних, а родителей заставляют ежемесячно платить по 150 леев.