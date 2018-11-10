Скандал в детском саду: воспитатель уволилась следом за няней

Две сотрудницы столичного детского сада № 185 уволились по собственному желанию после того, как в СМИ появилась аудиозапись, доказывающая их агрессивные действия по отношению к детям.

Об этом сообщила начальник Управления образования, молодежи и спорта сектора Буюканы Вероника Соломицки в ходе телевизионной передачи на одном из частных телеканалов, передает ipn.md. По её словам, воспитательница и ее помощница, чьи голоса слышны в звукозаписи, подали заявления об увольнении по собственной инициативе. Однако это не означает, что они не будут отвечать в соответствии с законом.

– После данного случая родители стали рассказывать о вероятных подобных случаях агрессии по отношению к их детям, – отметила начальник Управления.

Психолог Анжела Николау сказала, что если ребенок плачет и не хочет идти в садик, боится чего-то или употребляет некрасивые слова, которые он до этого не употреблял, это должно стать тревожным сигналом для родителей. По ее словам, последствия, которые могут быть после того, как в отношении ребенка допущена психологическая агрессия, могут быть очень серьезными.

Вместе с тем психолог отметила, что, имея в виду большое количество детей, доверенных воспитателю, уровень стресса в данной работе очень высокий. По ее словам, лица, работающие с детьми, должны пройти специальный тест, прежде чем приступить к соответствующей работе, они должны обладать специальной подготовкой и должны быть знакомы со спецификой возраста.

Напомним, что мать воспитанницы детского сада №185 обнаружила, что персонал оскорбляет и подвергает насилию 3-летний детей после того, как спрятала записывающее устройство в одежде дочери. Аудиозаписи были опубликованы в социальных сетях и повергли всех в шок.