Скандал в детском саду: родители обратятся в прокуратуру

Родители воспитанников детского сада №185 на Буюканах, которых били и оскорбляли, хотят добиться справедливости в суде. В понедельник они подадут жалобу в прокуратуру.

Информацию для портала Realitatea.md подтвердила мама ребенка, который посещает этот детсад. Решение было принято после того, как в пятницу родители провели собрание.

Напомним, мать воспитанницы детского сада №185 обнаружила, что персонал оскорбляет и подвергает насилию 3-летних детей после того, как спрятала записывающее устройство в одежде дочери. Аудиозаписи были опубликованы в социальных сетях и повергли всех в шок.

В результате инцидента воспитатель и няня уволились по собственному желанию.