Скандал в детском саду на Чеканах: воспитателей обвинили в жестоком обращении с детьми (ВИДЕО)

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Воспитатели уволились по собственному желанию после того, как некоторые родители воспитанников детского сада №177 в столичном секторе Чеканы пожаловались на агрессивное отношение воспитателей к детям.

Несколько дней 31 ребёнок одной из групп не посещали дошкольное учреждение из-за отсутствия воспитателей, которые уволились из-за обвинений в их адрес. Некоторые родители считают, что педагогов с 15-летним стажем оклеветали.

– Если бы воспитатели были виноваты, то и другие дети говорили бы об этом, – считает одна из родительниц.

Руководство дошкольного учреждения решило провести внутреннее расследование, которое покажет, действительно ли воспитатели нарушали педагогическую этику. А группу временно поручат другому сотруднику детсада, пока не найдут нового воспитателя, передаёт publika.md.