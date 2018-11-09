Скандал в детсаду: сотрудница отрицает обвинения в свой адрес, но уволилась (ВИДЕО)

Помощница воспитателя, которая предположительно оскорбляла и даже била детей, отрицает все обвинения в свой адрес, но, тем не менее, уволилась по собственному желанию. Дело расследует и полиция.

Женщина говорит, что не знает, чем именно недовольна мать, опубликовавшая аудиозапись. По ее словам, девочка этой женщины очень послушная и проходит период адаптации в детском саду, передает tv8.md.

– Я не знаю, в чем дело, девочка не кушала, я взяла ее на руки, чтобы накормить. На следующий день пришла ее мать и сказала, что девочка не хочет ходить в сад, потому что здесь ее заставляют кушать, – рассказала она.

Согласно последней информации, сотрудница детского сада, которую обвинили в агрессивном отношении к детям, уволилась. Информацию для realitatea.md подтвердил директор дошкольного учреждения Валентина Чеботарева. Ранее директор детсада рассказала журналистам zdg.md, что няня 8 лет проработала в учреждении и на неё никогда не поступали жалобы.

– Она заботится о детях. Я работаю постоянно, я не видела, чтобы детей обижали или наказывали. Она хорошо работает, выглядит опрятно. Не могу сказать о ней ничего плохого, – рассказала директор детсада.

Стоит отметить, что кроме Главного управления образования муниципия Кишинёв и Минпросвета дело расследует и полиция. Так, согласно сообщению пресс-службы ведомства, в дошкольное учреждение была направлена оперативная группа, которая выясняет все обстоятельство дела. Кроме этого, полиция призвала всех граждан звонить в службу 112 в подобных ситуациях.

Напомним, что мать воспитанницы детского сада №185 обнаружила, что персонал оскорбляет и подвергает насилию 3-летний детей после того, как спрятала записывающее устройство в одежде дочери. Аудиозаписи были опубликованы в социальных сетях и повергли всех в шок.