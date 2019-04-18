Скандал с укушенным патрульным не утихает: НИП предоставил записи с нательной камеры полицейского (ВИДЕО)

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Вот уже несколько дней не утихают разговоры об укушенном нетрезвым водителем патрульном. Жители страны разделились на два лагеря: те, кто встаёт на защиту водителя и те, кто выступает за сотрудников МВД. Для того, чтобы ещё чётче описать гражданам ситуацию, НИП опубликовал видеозапись, снятую видеорегистратором, установленном в машине полицейских, и запись с переносной камеры одного из представителей закона.

Так, судя по записям, патрульные заметили автомобиль, который выполнял странные манёвры на дороге, в связи с чем они остановили автомобилиста, попросили его выйти из машины и предъявить документы. Патрульный представился и сказал водителю, что они видели, как он нарушил ПДД. Однако водитель отказался предъявлять документы, переспрашивая несколько раз о причине остановки. Его предупредили, что если он не предъявит документы, его будут вынуждены сопроводить в Инспекторат полиции. После этого мужчина пытался убежать.

Сотрудники полиции поймали беглеца, но долго не могли надеть на него наручники. Водитель сопротивлялся и спрашивал у патрульных о причине задержания. Патрульные никак не могли усмирить вырывающегося мужчину, а в конечном итоге тот мёртвой хваткой вцепился зубами в палец полицейского. Задержание длилось приблизительно 15-20 минут.

Примечательно, что видео, которое предъявил Национальный инспекторат патрулирования, местами обрезано, что не исключает факта физического насилия в отношении задерживаемого, в чём обвинили ранее патрульных экипажа. А речь водителя была невнятной из-за возможного алкогольного опьянения.

Напомним, что инцидент произошёл 16 апреля в районе села Бозиены Хынчештского района. Задержанным оказался 25-летний житель села Дубовка Хынчештского района. В отношении него было возбуждено уголовное дело за угрозы и насильственные действия, совершённые в отношении должностного лица. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемый труд до 180 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет.