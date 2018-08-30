Скандал с поножовщиной: в Гидигиче пьяная женщина при детях набросилась с ножом на сожителя (ВИДЕО)

Прибывший на место происшествия батальон патрулирования и оперативного реагирования предотвратил вероятную трагедию, которая могла бы случиться в результате конфликта между гражданскими супругами.

Инцидент произошёл поздней ночью в пригороде Гидигич, передаёт canal3.md. Между гражданскими супругами возник конфликт, в результате чего женщина схватила нож и нанесла сожителю ранение в районе руки. Он, в свою очередь, вызвал Службу 112.

По словам потерпевшего, его гражданская супруга пришла домой в состоянии алкогольного опьянения, и между ними вспыхнула ссора. Даже при сотрудниках полиции пьяная женщина продолжала размахивать кулаками в сторону супруга, который тоже, по всей вероятности, не был трезв. Полицейские пытались усмирить возлюбленных, но все было безрезультатно. Женщина продолжала оскорблять и отказывалась соблюдать закон. Примечательно, что весь этот «спектакль» происходил на глазах у её детей 5 и 17 лет.

На место происшествия прибыла и бригада врачей, которые оказали потерпевшему первую медицинскую помощь. Женщина заявила, что сожитель на неё напал, тем не менее, медицинское обследование она отказалась проходить.

В конечном итоге обоих сопроводили в Инспекторат полиции для дачи показаний. По данному факту было инициировано расследование. Одному из супругов придётся заплатить штраф в несколько десятков тысяч леев.