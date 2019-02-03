Скандал на встрече Санду с диаспорой в Италии: Недовольным пригрозили “дать по морде” (ВИДЕО)

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Запланированная Майей Санду встреча с молдавской диаспорой в Риме пошла не по плану. Несмотря на то, что кандидат блока “Акум” по западному округу утверждала, что она открыта для вопросов, на неудобные отвечать она отказалась. Некоторые ее сторонники и вовсе пригрозили недовольным участникам встречи физической расправой.

Видео с мероприятия появилось в СМИ. На ролике, в частности, видно, как ведущий встречи, сторонник блока “Акум”, пытается научить правильно вести себя женщину, которая задала Санду три вопроса, но не получила ответа ни на один. Женщину поддержал еще один участник встречи, пишет hotnews.md.

– Пусть ответит на вопросы, мы должны знать, кому отдаем свой голос. Они будут у нас на шее, она, Нэстасе, остальные, – сказал возмущенный мужчина.

Внезапно к нему подошел сторонник Санду и пригрозил ударить.

– Я сейчас дам тебе по морде и вышвырну на улицу, понял? – сказал он.

Момент попал на видео.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда сторонники Майи Санду и Андрея Нэстасе ведут себя агрессивно с теми, кто не проявляет столь же сильных симпатий к их лидерам. Ранее симпатизант Нэстасе заявил, что таких, как социалист Ион Чебани тех, кто его поддерживает, нужно убивать. Также сторонники Санду и Нэстасе ударили в Кишиневе уличных музыкантов, помешавших им своей музыкой проводить митинг у здания примэрии.