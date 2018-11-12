Скандал на улице Николае Димо: десятки людей вышли на защиту парка

Скандал на улице Николае Димо: десятки людей вышли на защиту парка

Инцидент произошёл сегодня утром во дворе жилого дома столичного сектора Рышкань, по адресу Николае Димо, 7/3. Десятки людей вышли на протест, когда увидели, что парк перед их домом стали огораживать.

Местные жители говорят, что проснулись от сильного шума и вышли на улицу. Увиденное повергло их в шок: парк перед домом огородили, а деревья начали срубать. По словам жильцов, рабочих охраняют несколько человек в масках.

Как заявили для protv.md сотрудники правоохранительных органов, в данный момент все обстоятельства инцидента выясняются.

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