Скандал на улице Николае Димо: десятки людей вышли на защиту парка

Инцидент произошёл сегодня утром во дворе жилого дома столичного сектора Рышкань, по адресу Николае Димо, 7/3. Десятки людей вышли на протест, когда увидели, что парк перед их домом стали огораживать.

Местные жители говорят, что проснулись от сильного шума и вышли на улицу. Увиденное повергло их в шок: парк перед домом огородили, а деревья начали срубать. По словам жильцов, рабочих охраняют несколько человек в масках.

Как заявили для protv.md сотрудники правоохранительных органов, в данный момент все обстоятельства инцидента выясняются.