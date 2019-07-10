Скандал “мирового уровня”: в Кишинёве украли Мэрлин Монро (ВИДЕО)

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Приличные с виду молодые люди решили необычным образом спастись от скукоты и серости жизни и, украв картонную копию звезды мирового уровня Мэрлин Монро, сами стали “звёздами” молдавского интернет-пространства.

Момент кражи попал на камеру наружного видеонаблюдения, наличия которой не учли злоумышленники. Вскоре ролик был опубликован в социальной сети. Автор поста отметил, что картонная копия Мэрлин Монро была установлена у одного из столичных кафе. Кража произошла в воскресенье, 7 июля, около 2 часов ночи.

Тех, кто узнал вандалов, просят сообщать об этом на страницу Chisinau.fail, где была опубликована запись.