Сюрпризы погоды: в Молдову возвращаются морозы и мокрый снег

Сюрпризы погоды: в Молдову возвращаются морозы и мокрый снег

На смену весенним температурам, которые радовали жителей в течение последних дней, идут холода. В конце недели ожидается прохладная погода с мокрым снегом.

Также стоит ждать усиление ветра. Ночные температуры будут колебаться в пределах -3 и -8 °C. В дневное время воздух прогреется от +2 до +7 °C, пишет canal2.md.

Таким образом, с 22 февраля температурные показатели начнут приближаться к нормальным для зимнего периода. По словам метеорологов, тенденция к похолоданию сохранится и на следующей неделе.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md