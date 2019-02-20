Сюрпризы погоды: в Молдову возвращаются морозы и мокрый снег

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На смену весенним температурам, которые радовали жителей в течение последних дней, идут холода. В конце недели ожидается прохладная погода с мокрым снегом.

Также стоит ждать усиление ветра. Ночные температуры будут колебаться в пределах -3 и -8 °C. В дневное время воздух прогреется от +2 до +7 °C, пишет canal2.md.

Таким образом, с 22 февраля температурные показатели начнут приближаться к нормальным для зимнего периода. По словам метеорологов, тенденция к похолоданию сохранится и на следующей неделе.