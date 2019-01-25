Сюрпризы погоды: ситуация на дорогах столицы к этому часу (ФОТО)

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Столичная примэрия сообщает, что дорожное движение по городским улицам происходит в условиях зимы. На линию вышло 311 автобусов и 88 автобусов. Заблокированных дорог нет.

Общественный транспорт курсирует по расписанию. Автобус №33, курсирующий по маршруту Кишинёв-Добружа, доезжает лишь до местной церкви.

Жилищно-коммунальное управление занимается уборкой снега на остановках, тротуарах, во дворах домов, в парках и скверах. С помощью 48 спецмашин было рассыпано 895 тонн противоскользящего материала и 6,5 тонн соли. На данный момент на дорогах столицы работают 12 единиц спецтехники, а 380 рабочих посыпают противоскользящим материалом дороги и территории остановок общественного транспорта.

Муниципальные власти призывают водителей не парковаться на обочинах дороги и тротуарах, чтобы позволить спецмашинам качественно очистить проезжую часть и избежать образования пробок. Экономических агентов призывают очищать территорию, прилегающую к их зданиям. Кроме того, водителям рекомендуют объезжать следующие улицы: Ганя, Тимиш, Поштей, Вадул-луй-Водэ, Парис, Подул Ыналт, Кэушень и Узинелор.

Примэрия напоминает, что в случаях проблем, созданных погодными условиями, следует звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номерам (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.