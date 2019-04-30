Сюрпризы погоды: на смену солнечным дням придут дожди

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В ближайшие дни на всей территории республики ожидаются дожди. Также синоптики прогнозируют незначительное похолодание.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня в республике переменная облачность, возможны кратковременные дожди с грозами. Завтра дожди продолжатся, а также незначительно похолодает, пишет moldpres.md.

На севере страны будут наблюдаться слабые осадки в течение всей недели. В центре – до четверга, а на юге – только сегодня и завтра.

В северных районах в ближайшие дни температура воздуха днём составит +13-18 °C, а ночью – +7-8 °C. В центре страны столбики термометров будут показывать +19 °C днём и +9 °C ночью, а на юге воздух прогреется до +20 °C в дневное время и +10 °C в ночное.