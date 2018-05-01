Сюрприз от производителя: покупательница нашла в хлебе браслет

Неожиданный сюрприз ожидал пожилую женщину, когда она разломала купленный ею хлеб – внутри был аксессуар.

Совсем немного времени прошло после нашумевшего случая, когда житель Кишинёва обнаружил в хлебе от Franzeluța что-то похожее на мышь, как снова в сети появилась новая публикация о необычной находке в продукте питания. На этот раз от халатности на производстве пострадала пожилая женщина. Она нашла в хлебе браслет с металлическими вставками.

Родственница пострадавшей решила выяснить ситуацию и отправилась в магазин. Там ей сообщили, что хлебобулочные изделия завозят из пекарни “Negru” в Чимишлии. О случившемся женщина написала в Facebook.

Пользователи соцсети ужаснулись странной находкой:

– Скажите спасибо, что не мышь, – Может это акция – хлеб с сюрпризом, – Вообще-то не разрешается работать на производстве с бижутерией, даже с серьгами, – Я однажды нашла ноготь в хлебе, – Моему 3-летнему ребёнку как-то в куске торта попался кусок кухонного скребка, – Кажется, мне пора начинать самой дома выпекать хлеб, – написали они.

Производитель ситуацию пока не прокомментировал.