Сюрприз на дороге: водитель-смельчак выехал на встречку, чтобы объехать пробки (ВИДЕО)

Сюрприз на дороге: водитель-смельчак выехал на встречку, чтобы объехать пробки (ВИДЕО)

Водитель маршрутного такси №113 выехал на встречную полосу. Инцидент произошёл вчера на столичной улице Буребиста.

Причины случившегося неизвестны: скорее всего, водитель хотел скорее добраться до места назначения. На месте инцидента образовалась пробка, сообщает realitatea.md.

Видео со случившимся появилось в одной из социальных сетей с комментарием: “Выезд на встречную полосу — лучший способ объехать пробки. По крайней мере, так думает водитель микроавтобуса №113!”

Обстоятельства случившегося расследует Национальный инспекторат патрулирования. Водитель будет наказан в соответствии с действующим законодательством.

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