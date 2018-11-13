Сюрприз на дороге: водитель-смельчак выехал на встречку, чтобы объехать пробки (ВИДЕО)

Водитель маршрутного такси №113 выехал на встречную полосу. Инцидент произошёл вчера на столичной улице Буребиста.

Причины случившегося неизвестны: скорее всего, водитель хотел скорее добраться до места назначения. На месте инцидента образовалась пробка, сообщает realitatea.md.

Видео со случившимся появилось в одной из социальных сетей с комментарием: “Выезд на встречную полосу — лучший способ объехать пробки. По крайней мере, так думает водитель микроавтобуса №113!”

Обстоятельства случившегося расследует Национальный инспекторат патрулирования. Водитель будет наказан в соответствии с действующим законодательством.