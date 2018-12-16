“Сюрприз” на дороге: в Комрате микроавтобус с пассажирами угодил в глубокую яму с водой

В Комрате микроавтобус с пассажирами провалился в яму. Инцидент произошел сегодня недалеко от городских рынков.

Как сообщают пользователи социальных сетей, водитель микроавтобуса угодил в яму, которая была скрыта водой и талым снегом. Самостоятельно выбраться из ямы водитель не смог. Ему на помощь пришли другие автовладельцы, пишет gagauzinfo.md.

Все попытки “раскачать” микроавтобус по ходу движения не дали результата, поэтому его пришлось вытягивать вбок. Несмотря на ЧП, микроавтобус смог самостоятельно продолжить движение.