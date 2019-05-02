“Сюрприз” для водителей: в Дурлештах хулиганы разбили стёкла нескольких авто (ФОТО)

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Четверо автовладельцев сегодня утром обнаружили свои машины с разбитыми стёклами. Все автомобили были припаркованы на одной из улиц в Дурлештах.

По словам пострадавших, хулиганы разбили стёкла в поисках денег. У одного автовладельца из машины пропали личные вещи, пишет publika.md.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Напомним, что подобный инцидент произошёл 2 недели назад в столичном секторе Рышкановка. Полиция принимает меры для установления личности хулиганов.