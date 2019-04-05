“Сюрприз” для автовладелицы: пока она спала, воры перевернули вверх дном её машину (ФОТО)

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Неприятный “сюрприз” ждал утром столичную автовладелицу. Она припарковала свою машину на одной из столичных улиц, а на следующий день обнаружила следы воров – одно окно разбито, а внутри всё перевёрнуто вверх дном.

Согласно полученной информации, инцидент произошёл в секторе Ботаника. По словам пострадавшей, её автомобиль марки Hyndai был припаркован у торгового центра, рядом с которым она проживает. Утром она обнаружила, что окно автомобиля разбито, а внутри “хозяйничали” воры.

Удалось ли злоумышленникам украсть какие-либо ценные вещи, остаётся неизвестным, пишет protv.md.