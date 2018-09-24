Сэкономивший на оборудовании для школы предприниматель может сесть на 3 года

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении нечистого на руку администратора фирмы, обязавшегося поставить оборудование для школьной столовой в Кишиневе.

Согласно материалам дела, столичное управление образования, молодежи и спорта провело открытый тендер на закупку технологического оборудования для оснащения школьной столовой. Победителями стали две фирмы, с которыми заключили контракт на полмиллиона леев.

Администратор же одного из предприятий из корыстных побуждений доставил бывшее в употреблении и, более того, кустарно отремонтированное оборудование, причинив тем самым городу ущерб в 57 тысяч леев.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме и может быть наказан штрафом в размере от 650 до 1150 у.е. или лишением свободы на срок до трех лет, в обоих случаях с лишением права на осуществление определенной деятельности на срок от двух до пяти лет.