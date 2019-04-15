Ситуация за неделю: Пограничная служба Молдовы сообщила о нарушениях на границе

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В период с 8 по 14 апреля в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 148 нарушений, в которых были задействованы 157 человек. Они пренебрегли положениями Закона о государственной границе и Миграционного закона Республики Молдова.

Так, по данным пресс-службы Пограничной полиции, в течение недели были зарегистрированы следующие нарушения:

55 нарушений режима пересечения границы;

29 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

54 водителя проигнорировали правила перевозки и использования виньеток;

13 попыток незаконного провоза товаров.

За отчётный период было получено 188 ориентировок, 11 из которых по линии Интерпола, а остальные от национальных правоохранительных органов. Кроме этого, в течение предыдущей недели отказано во въезде в Республику Молдова 136 иностранным гражданам, а также 111 единицам транспорта. Всего за отчётный период было составлено 142 протокола о нарушениях с наложением штрафов на сумму 116 550 леев.

За последнюю неделю поток лиц составил 340 878 пересечений, из которых 165 915 на выезд из Молдовы. Трафик транспорта составил 86 831 пересечение.

Самым загруженным днём было воскресенье, 14 апреля, когда было зарегистрировано 63 764 пересечения, а трафик транспорта составил 14 705. Из общего количества людей, которые пересекли госграницу на прошлой неделе, 38 585 – граждане Молдовы.

Наиболее востребованными пунктами оказались:

КПП «Леушены» – 58 653 пересечения,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 45 939 пересечений,

КПП «Атаки» – 39 668 пересечений,

КПП «Скуляны» – 37 756 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 25 849 пересечений,

КПП «Кагул» – 16 486 пересечений,

КПП «Крива» – 16 090 пересечений,

КПП «Паланка» – 15 536 пересечений,

КПП «Костешты» – 13 393 пересечения,

КПП «Вулканешты» – 7 893 пересечения.

На данный момент все КПП работают в нормальном режиме.