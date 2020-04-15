“Ситуация в Гагаузии под контролем”: Игорь Додон провел встречу с Ириной Влах (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Стороны обсудили вопросы социально-экономической жизни региона, включая меры, предпринимаемые местными властями для предотвращения распространения вируса и борьбы с пандемией.

– Госпожа Влах проинформировала меня о том, что все осуществляемые властями автономии действия строго соответствуют решениям Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. К настоящему времени в Гагаузии 17 человек инфицированы коронавирусом, а 621 человек находится под наблюдением. Комратская больница на 75 мест оборудована для лечения зараженных вирусом. Медицинские кадры располагают всеми необходимыми средствами защиты. Население информировано о рисках и последствиях нарушения ограничительных мер, введенных на время режима чрезвычайного положения. По словам госпожи башкана, ситуация в автономии под контролем, – сообщил президент по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

В ходе беседы глава государства отметил важность строгого соблюдения введенных властями карантинных мер, особенно в период Пасхальных праздников, поскольку “это поможет нам быстрее преодолеть кризисный период, в котором мы находимся”. Он также подчеркнул готовность нынешнего руководства страны к оказанию всей необходимой помощи.

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