Ситуация в аэропорту: рейс в Москву задержан почти на 16 часов, два самолета не смогли приземлиться в Кишиневе

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Хаос в Международном аэропорту Кишинева из-за тумана продолжается и сегодня. Самолет, который должен был вылететь из Кишинева в Москву в 01.40, перенесли почти на 16 часов – на 18.05.

Еще два рейса из Москвы были перенаправлены этой ночью в Будапешт и Бухарест. Самолеты должны были приземлиться в Кишиневе в 00.40 и 00.50 соответственно. Их прилета ожидают сегодня в 17.15 (самолет, вылетевший из аэропорта “Шереметьево”) и в 09.10 (из “Домодедово”).

Кроме того, аннулированы утренние вылеты в Бухарест (05.40) и Стамбул (09.40). Рейсы из Лондона и Стамбула в Кишинев также были отменены.