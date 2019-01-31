Ситуация в аэропорту: рейс в Москву задержан почти на 16 часов, два самолета не смогли приземлиться в Кишиневе

Ситуация в аэропорту: рейс в Москву задержан почти на 16 часов, два самолета не смогли приземлиться в Кишиневе

Хаос в Международном аэропорту Кишинева из-за тумана продолжается и сегодня. Самолет, который должен был вылететь из Кишинева в Москву в 01.40, перенесли почти на 16 часов – на 18.05. 

Еще два рейса из Москвы были перенаправлены этой ночью в Будапешт и Бухарест. Самолеты должны были приземлиться в Кишиневе в 00.40 и 00.50 соответственно. Их прилета ожидают сегодня в 17.15 (самолет, вылетевший из аэропорта “Шереметьево”) и в 09.10 (из “Домодедово”).

Кроме того, аннулированы утренние вылеты в Бухарест (05.40) и Стамбул (09.40). Рейсы из Лондона и Стамбула в Кишинев также были отменены.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md