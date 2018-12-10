Ситуация в аэропорту: рейс из Москвы задерживается на 12 часов, из Стамбула – отменен

Густой туман внес коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева.

Так, вчера вечером по причине непогоды был аннулирован рейс из Стамбула. Самолет должен был приземлиться в Кишиневе в 20.25, но был отменен.

Рейс из Москвы в молдавскую столицу перенесли сразу на 12 часов. Самолет ждали в Кишиневе в 00.40, однако он был отложен до 12.45. Задерживается прилет самолета и из Минска: в 10.10 вместо 08.30.

Что касается вылетов, вчера также был аннулирован рейс в Стамбул. Самолет в Москву вылетит в 13.35 вместо запланированных 01.40, а в Минск – также с опозданием, но пока не известно, с каким именно.