Ситуация в аэропорту: рейс из Москвы задерживается на 12 часов, из Стамбула – отменен

Ситуация в аэропорту: рейс из Москвы задерживается на 12 часов, из Стамбула – отменен

Густой туман внес коррективы в работу Международного аэропорта Кишинева. 

Так, вчера вечером по причине непогоды был аннулирован рейс из Стамбула. Самолет должен был приземлиться в Кишиневе в 20.25, но был отменен.

Рейс из Москвы в молдавскую столицу перенесли сразу на 12 часов. Самолет ждали в Кишиневе в 00.40, однако он был отложен до 12.45. Задерживается прилет самолета и из Минска: в 10.10 вместо 08.30.

Что касается вылетов, вчера также был аннулирован рейс в Стамбул. Самолет в Москву вылетит в 13.35 вместо запланированных 01.40, а в Минск – также с опозданием, но пока не известно, с каким именно.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md