Ситуация в аэропорту Кишинева нормализовалась: рейсы возобновлены

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Ситуация в Международном аэропорту Кишинева, наконец, нормализовалась. После отмены десятков рейсов вылеты и прилеты возобновлены.

Вместе с тем три рейса из Кишинева были аннулированы сегодня днем. Самолеты должны были направиться в Стамбул, Франкфурт и Варшаву. Вечерний рейс в Дублин задержат на полчаса – самолет вылетит в 21.00 вместо 20.30.

В то же время были аннулированы рейсы из Вены, Краснодара, Санкт-Петербурга, Тель-Авива, Франкфурта, Варшавы. Прилет из Рима задержится более чем на час – в 20.18 вместо 19.00.