Ситуация с посольством РМ в Берлине: МИДЕИ сообщает о его временном закрытии, посол отрицает проведение эвакуации

Министерство иностранных дел и европейской интеграции отреагировало на сообщение в молдавских СМИ, согласно которому посольство нашей страны в Берлине эвакуировано из-за угроз в адрес сотрудников дипмиссии.

Так, в МИДЕИ отмечают, что в связи с полученными сигналами о возможной агрессии со стороны граждан Турции в посольстве Республики Молдова в Берлине, генконсульстве во Франкфурте, в офисах дипмиссий были усилены меры безопасности. Также сообщается, что посольство в немецкой столицы временно приостановило работу.

В то же время, посол Молдовы в Германии Олег Серебрян отрицает наличие проблем в дипмиссии. По его словам, цитируемым radiochisinau.md, никто в посольстве не получал указания об эвакуации.