Ситуация с отоплением в Кишиневе: столько домов подключено на данный момент

В столице к отоплению были подключены все дома, чьи администраторы обратились за подключением. Об этом в рамках заседания в примэрии заявил вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

По его словам, на данный момент в Кишиневе к отоплению подключены в общей сложности 860 жилых домов.

– Насколько я знаю, нет ни одного неудовлетворенного заявления, – сказал Грозаву, дав понять, что до сих пор не подключены к отоплению только те дома, чьи администраторы не обратились с соответствующей просьбой.

В то же время вице-примар заявил, что на данный момент к отоплению подключены все детские сады Кишинева. В школах и лицеях муниципия топят на 24% в связи с тем, что на этой неделе у учащихся каникулы. Медицинские учреждения отапливаются на 56%, добавил он.