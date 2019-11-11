Игорь Додон провел рабочую встречу с Председателем Административного совета АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном. В ходе беседы главу государства проинформировали о том, что АО «Молдовагаз» и ПАО «Газпром» достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующему Контракту на поставку и Контракту на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года.

Перед подписанием контракта с ПАО «Газпром», с целью обеспечения бесперебойных поставок природного газа, АО «Молдовагаз» нужно, чтобы ее органы правления скоординировали, одобрили и подписали три важных документа: Контракт на поставку природного газа, Контракт на транспортировку природного газа по территории Украины (его предстоит подписать с украинским транспортировщиком), Контракт о межсетевом соединении (Interconnection Agreement) для пунктов Алексеевка, Гребенники, Каушаны c украинским оператором, и Техническое соглашение о сменном балансе на газоизмерительной станции (ГИС) Каушаны и ГИС Орловка между операторами Украины и Республики Молдова, отметил президент на своей странице в соцсети. Он также сообщил, что в сентябре-октябре 2019 года АО «Молдовагаз» согласовало с ПАО «Газпром» продление действующего контракта на 2020-2022 годы. Текст контракта предусматривает условия поставок природного газа для потребителей Республики Молдова тремя альтернативными путями: на границе Российской Федерации с Украиной (ГИС Суджа, ГИС Валуйки), на границе Румынии с Украиной (ГИС Исакча, ГИС Орловка), в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор, на западной границе со странами ЕС.

– Завтра, 12 ноября, представители АО «Молдовагаз» вместе с представителями Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова отправятся на ГИС Исакча, ГИС Орловка и Негру-Водэ, чтобы встретиться с румынскими и украинскими партнерами. Вадим Чебан отметил, что АО «Молдовагаз» по итогам недавних действий совместно с операторами газотранспортной системы Болгарии, Румынии, Украины и Республики Молдова готово принимать около 12,4 млн. кубометров природного газа в день. Румынская и украинская стороны уже официально подтвердили факт завершения всех работ, – написал Додон.

В ходе беседы глава государства подчеркнул, что нашим приоритетом является избежание проблем, связанных с обеспечением Республики Молдова природным газом. В случае прекращения поставок газа по территории Украины после 1 января 2020 года мы будем рассматривать и другие варианты транспортировки, добавил он.

Вадим Чебан заверил, что у Республики Молдова не возникнет трудностей в этом вопросе. В то же время Игорь Додон выразил готовность оказать содействие на политическом уровне и провести дискуссии с руководством Российской Федерации, Румынии и Украины в случае появления возможных проблем.