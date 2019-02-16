Ситуация с корью: жёлтый код опасности отменён

Ситуация с корью: жёлтый код опасности отменён

Жёлтый код, объявленный в связи с распространением кори, был отменён. Решение было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям при министерстве здравоохранения РМ после того, как число заболеваний сократилось.

Напомним, что в декабре 2018 года было зарегистрировано 4 случая заболевания корью, в январе – 2, а с начала февраля этого года корью заболел лишь 1 пациент.

После трёх лет отсутствия вспышек кори в 2018 году в Молдове было зарегистрировано 340 заболевших. Большинство случаев – почти 200 – было зарегистрировано в Гагаузии. За ней следуют районы Сорока, Дрокия, Унгены и Кишинёв, пишет publika.md.

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