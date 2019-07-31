Ситуация с корью: за лето зарегистрировано 40 случаев заболевания

Ситуация с корью: за лето зарегистрировано 40 случаев заболевания

С начала этого года в Молдове было подтверждено 65 случаев заболевания корью. 40 из них были зарегистрированы в июне и июле.

Как сообщает Национальное агентство общественного здравоохранения, заболевшие являются жителями нескольких районов. Так, в Кишинёве было зарегистрировано 35 случаев заболевания корью, в Дрокии – 18 случаев, в Окнице – 6 случаев, в Яловенах – 2 случая, в Бричанах, Единцах, Штефан-Водэ и Глодянах – по 1 случаю, пишет tv8.md. В 20 случаях граждане заразились, находясь за границей.

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