Ситуация с корью в Молдове: за последние сутки заболевших не зарегистрировано

В период с 1 по 13 сентября в стране было подтверждено 6 случаев заболевания корью, еще 4 случая находятся в стадии проверки.

Накануне, 15 сентября, ни одного нового случая зарегистрировано не было, пишет unimedia.info.

Территориально в период с 1 августа по 13 сентября корь была зафиксирована в Чадыр-Лунгском районе – 148 случаев, Вулканештском районе – 34 случая, Унгенском районе – 20 случаев, Тараклийском районе – 12 случаев, Кагульском районе – 10 случаев, Кантемирском районе – 8 случаев, Окницком районе – 7 случаев, Ниспоренском районе – 4 случая, Хынчештском районе – 1 случай и Кишиневе – 1 случай. Информация была обновлена 15.09.2018.

Оранжевый код риска распространения кори продолжает действовать в стране.

С 1 января по 15 сентября 2018 года было зарегистрировано 282 случая заболевания корью.