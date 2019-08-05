Ситуация с корью в Молдове не улучшается: с начала года было выявлено 66 новых случаев

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За первые семь месяцев этого года специалисты Национального агентства общественного здоровья зарегистрировали 66 случаев заболевания корью. Большинство из них – около 40 – зарегистрировано за последние два месяца.

Ранее случай заболевания корью был подтвержден в Кишинёве у 41-летнего мужчины, который вернулся из Германии. Еще один случай с подозрением на это заболевание зарегистрирован в Бричанах у 38-летнего мужчины, который еженедельно ездит в Черновицкую область (Украина), передаёт tv8.md.

Случаи заболевания корью с 1 января 2019 года по настоящее время зафиксированы в Кишинёве (36 случаев), Дрокии (18), Окнице (6), Яловенах (2), Бричанах (1), Единцах (1), Штефан-Водэ (1) и Глодянах (1). Число зарегистрированных в Молдове случаев кори достигло 407, из которых 341 – в 2018 году. Значительный рост заболеваемости был отмечен в августе 2018 года, тогда было зарегистрировано 239 подтвержденных случаев.