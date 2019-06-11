Ситуация с корью: с начала июня зарегистрировано 12 случаев

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Специалисты Национального агентства общественного здоровья зарегистрировали 12 новых случаев заболевания корью за первые 10 дней текущего месяца. 8 июня в столице было зарегистрировано два случая с подозрением на корь, оба человека госпитализированы.

С 1 января 2019 года по настоящее время, пишет moldpres.md, случаи кори отмечались в Кишинёве – 17 случаев, Дрокиевском районе – 11, Окницком районе – 6, Бричанском, Единецком, Штефан-Водском районах – по 1 случаю.

По данным Национального агентства общественного здоровья, число случаев кори, зарегистрированных в Молдове, достигло 377, из которых 341 – в 2018 году. Значительное увеличение числа заболеваний отмечалось в августе 2018 года. При этом было зарегистрировано 239 подтвержденных случаев.