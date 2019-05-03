Ситуация с корью: с начала года зарегистрировано более 15 случаев заболевания

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Согласно данным Национального агентства общественного здравоохранения, с начала года и по 26 апреля было зарегистрировано 18 случаев кори (подтверждённых и находящихся под подозрением).

В период с 1 по 31 января было зарегистрировано 2 случая заболевания корью. Столько же пришлось на период с 1 по 28 февраля. В марте было зарегистрировано 14 случаев заболевания, пишет tv8.md. В целом, с января по март этого года было зарегистрировано 18 случаев кори. 12 из них обнаружены у пациентов, вернувшихся из соседних стран.

В апреле было подтверждено 2 случая кори: в Штефан-Водэ и Кишинёве. Ещё один случай находится под подозрением у 13-летнего ребёнка из Окницы, который недавно вернулся из Украины.

В период с 1 января 2018 по 26 апреля 2019 было зарегистрировано 360 подтверждённых случаев заболевания корью. Наибольшее количество случаев пришлось на период с 1 по 31 августа 2018 года: 234 заболевших.

Наиболее подвержены заболеванию: Чадыр-Лунга (164 случая), Вулканешты и Сороки (35), Кишинёв (29), Дрокия (21), Унгены (20), Тараклия (12), Окница (11), Кагул (10), Кантемир (10), Ниспорены (4), Глодяны (3), Хынчешты, Рышканы, Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ и Тирасполь – по 1 случаю.